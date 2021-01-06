

- Süper Lig’in 17. haftasında evinde A. Hatayspor’u 3-1 mağlup eden Gençlerbirliği’nde Teknik Direktör Mustafa Kaplan, “Üreten bir Gençlerbirliği vardı. Üç tane gol, üç puan bizi ayrıca mutlu etti “ dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kaplan şunları dedi: “Kazandığımız için çok mutluyuz. Belki de ligimizdeki iyi takımlardan bir tanesini yendik. Çok önemli bir galibiyet aldık. Hakemin verdiği penaltı kararları doğruydu. Bütün oyuncularımı kutluyorum. Bu galibiyet camiamıza, başkanımıza bir armağanımız olsun. Biz takım içerisinde iyi bir birlik beraberlik yakaladık. İyi bir sevgi saygı yakaladık. İnşallah bundan sonra daha iyi bir Gençlerbirliği izletiriz. Biz elimizdeki oyuncu kadrosuyla hem pandemi deki bazı sıkıntılarımız, hem Berat’ın gitmesiyle belki de biz orta saha da sıkıntılar yaşıyoruz ama oyuncu arkadaşlarımız çok sağ olsun yaptıkları güzel işlerle bunu kapatıyor. Üreten bir Gençlerbirliği vardı. Üç tane gol, üç puan bizi ayrıca mutlu etti. “ Trabzonspor’a transfer olan Berat Özdemir hakkında da konuşan Kaplan, “Berat çok karakterli ve iyi bir oyucu. Gençlerbirliği için bir değerdi ama onun gibi değerler yine var elimizde. Her iki tarafa da hayırlı uğurlu olsun. Berat’ın Trabzonspor tercihi kendi tercihiydi. İsteyen başka kulüplerimiz de vardı” dedi.

Ayite’nin oyundan çıkmasından sonra yaşananlardan da bahseden Kaplan, “Ayite’nin geçen hafta sakatlığı vardı. Rize’ye götürememiştik. Maç öncesi onunla konuşmuştum, ‘sen 70. dakikaya kadar idare et’ diye. O da iyi oynadı ama sonrasında bir yorgunluk bindi. Tabii ister istemez hangi oyuncuyu oyundan çıkarırsan bir gerginlik yaptı. Biz ona saygı duyuyoruz. Aramızda her hangi bir problem ve ya sıkıntı yok. Buradaki bütün oyucular bizim oyuncumuz. Biz elimizdeki genç ve tecrübeli oyuncularla iyi bir takım oluşturduğumuzu düşünüyoruz” diye konuştu.





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