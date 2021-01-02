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02 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Mustafa Dalcı: 'Maçı sonuna kadar hak ettiğimizi düşünüyorum'

Mustafa Dalcı: 'Maçı sonuna kadar hak ettiğimizi düşünüyorum'

Teknik Direktör Mustafa Dalcı'nın açıklamaları

- Mustafa Dalcı: "Maçı sonuna kadar hak ettiğimizi düşünüyorum" ANKARA

Sadaka Basın Toplantısı Toplantı Rektör 


- Süper Lig’in 16. haftasında evinde Yeni Malatyaspor’a karşı 3-1 galip gelen MKE Ankaragücü'n de Teknik Direktör Mustafa Dalcı, "Sahanın içinde her şeyi beraber yapmamız gerektiğini vurguladım, oyuncularım da bunu yaptı ve maçı sonu kadar hak ettik" dedi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Dalcı, şunları söyledi: "Son haftalarda işler bizim iyi gidiyor. Şöyle bir gerçek var oyuncularıma şunu vurguluyorum, güçlü olmak önemli ama daha önemlisi farkında olmak. Biz bulunduğumuz durumun ciddi anlamda farkındayız. Dolayısıyla bu farkındalığı her geçen gün benimsedik ve var olduğumuz durumdan kurtulmak için sahanın içinde mutlaka canımızın acıması gerektiğin yorulmamız gerektiğini ve sahanın içinde her şeyi beraber yapmamız gerektiğini özellikle vurgulamıştım. Bu anlamda maçı sonuna kadar hak ettiğimizi düşünüyoruz. Ciddi anlamda bir çıkışımız var ama ayaklarımızı yere sağlam basması gerekiyor. Lig çok uzun, önümüzde her maç kendi içerisinde hikayesi zorluğu olacaktır dolayısıyla her maça sistemi içerisinde sadakatla bağlı kaldığınızda sonuç kaçınılmaz oluyor. Oyuncularımı yürekten kutluyorum. Galibiyeti büyük Ankaragücü taraftarına hediye ediyorum."
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