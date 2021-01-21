

- Süper Lig'in 20. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden MKE Ankaragücü'nde Teknik Sorumlu Mustafa Dalcı, "İyi bir oyunla kazandığımız için çok mutluyum" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Dalcı, "Kazanmamız gereken bir maçtı. İyi bir oyunla kazandığımız için çok mutluyum. İlk yarı oyunu bitirebilirdik. Çok ciddi pozisyonlar yakaladık. İlk yarı 3 ya da 4 olabilirdi. Bu tarz maçlarda, özellikle son 3 haftadır mağlup olmamız ve ciddi takımlarla oynamamamız bizi yıpratmıştı. Psikolojik olarak böyle bir maçta tamamen galibiyeti düşünmek ve bu maçı mutlaka alabilmek düşüncesi bazen insanlar üzerinde ciddi etkiler oluşturabiliyor. Oyuncularım ikinci yarının son 10-15 dakikası bunu yaşadı. Ama önemli olan şuydu, iyi oynamak ya da kötü oynamak bu saatten sonra bazen yeterli olmuyor. Önemli olan böyle maçları kazanabilmek ve hanene 3 puan yazdırabilmek. Bizim diğer takımlardan dezavantajımız şuydu, herkesten çok puan toplamamız gerekiyordu. Biz bunu yapmaya başladık. Bu bir başlangıç oldu. İnşallah bundan sonra puan ya da puanlar alırız" ifadelerini kullandı.



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