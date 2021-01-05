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05 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Mustafa Dalcı: 'İki takım için de dengeli bir maçtı ama hata yaparak kaybettik'

Mustafa Dalcı: 'İki takım için de dengeli bir maçtı ama hata yaparak kaybettik'

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı'nın açıklamaları,

- Mustafa Dalcı: "İki takım için de dengeli bir maçtı ama hata yaparak kaybettik" GAZİANTEP

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- MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, 2-0 mağlup oldukları Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "İki takım için de dengeli bir maçtı ama hata yaparak kaybettik" dedi.
MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 17. haftasında konuk olduğu Gaziantep Futbol Kulübü'ne 2-0 mağlup oldu. Bu mağlubiyetin ardından 15 puanda kalan başkent ekibi düşme potasından kurtulma fırsatını tepti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında mağlup oldukları için çok üzgün olduklarını söyleyen MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, güçlü bir rakibe mağlup olduklarını ifade etti.
"Dengeli bir maçtı ama hata yaparak kaybettik" Maçla ilgili değerlendirme yapan ve gelecek haftalardaki maçlara odaklanmaya çalışacaklarını vurgulayan Mustafa Dalcı, "Bu maç iki takım için dengeli bir maçtı. İki takımın stratejisi birbirine uygun gibiydi. Bugün, özellikle top rakipteyken beşli defansa dönen, katı bir savunma yapan sert bir takıma karşı oynadık. Dolayısıyla bu gibi takımları açmak zor oluyor. Oyun olarak da iki takımın düşünceleri aynıydı. O yüzden hata yapan yada konsantrasyonu bozulan takımın geriye düşeceği bir maçtı. Biz de bir an konsantrasyon bozukluğu yaşayarak bir gol yedik. Yediğimiz bu golden sonra da maçı kaybettik zaten ama bana göre bu maçın hakkı beraberlikti. Yine de oyuncularımı yürekten kutluyorum. Önümüzdeki maçlara odaklanmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.
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