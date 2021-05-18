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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
MUĞLA - Şarık Tara-Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları Göcek'te başladı

MUĞLA - Şarık Tara-Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları Göcek'te başladı

- Yatlar - Yarış - Göcek Yat Kulübü Başkanı Mustafa Gençaslan ile röportajŞarık Tara - Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları Göcek'te başladıMUĞLA (AA) - Muğla 'da Göcek Yat Kulübü (GYK) tarafından düzenlenen Şarık Tara - Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları'nın startı verildi.
Fethiye Körfezi ve Göcek koylarını kapsayan 6 mücadeleden oluşan organizasyon, Göcek İzkayası'ndan üçgen rota uygulanarak şamandıra yarışıyla başladı.
Yarışlara Türkiye'nin yanı sıra ABD, Almanya, Rusya, Ukrayna, Belarus, Azerbaycan ve Kazakistan'dan toplam 25 teknede 178 sporcu katıldı.
Göcek Yat Kulübü Başkanı Mustafa Gençaslan, gazetecilere, salgın nedeniyle geçen yıllara göre yarışa katılımın düşük olduğunu söyledi.

Yarışların sonunda en yüksek puan alan tekneye Şarık Tara Özel Ödülü verileceğini belirten Gençaslan, "Geçen yıl yarış yapılmamıştı. Organizasyon, bakanlık ve federasyonun belirlediği önlemler çerçevesinde yapılıyor. Etkinlikte kupa töreni ve akşam faaliyetleri olmayacak. Kupalar, kazananlara teknelerinde teslim edilecek." ifadelerini kullandı.Organizasyon 21 Mayıs'ta sona erecek.

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