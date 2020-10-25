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25 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
Mete Işık: 'Önümüzdeki maçlara daha çok çalışacağız'

Mete Işık: 'Önümüzdeki maçlara daha çok çalışacağız'

Gençlerbirliği Teknik Sorumlusu Mete Işık'ın açıklamaları

- Mete Işık: "Önümüzdeki maçlara daha çok çalışacağız" MALATYA

Basın Toplantısı Toplantı 


- Gençlerbirliği Teknik Sorumlusu Mete Işık, Yeni Malatyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "İyi çalışıyoruz ama demek ki bu yeterli değil. Daha çok çalışmamız gerekiyor. Bunun bilincindeyiz. Önümüzdeki maçlara daha çok çalışacağız" dedi.
Gençlerbirliği, Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor’a konuk oldu. Zorlu karşılaşmayı 2-1 kaybeden Ankara ekibinde maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Sorumlu Mete Işık, karşılaşmayı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Maçla ilgili değerlendirmelerde bulunan Işık, "Yeni Malatyaspor maçına iyi hazırlandık. Rakibin analizini iyi yapmıştık. Rakip, defansın arkasına atılan toplarla goller atıyordu. Biz de buna yönelik önlem aldık ve çok da pozisyon vermedik. Ölü toplarda da futbolcularımıza gerekli görevleri vermiştik. Bütün hafta çalışmıştık bunları ama futbol hatalar oyunu. Biz de yediğimiz iki golde hata yaptık. 1-0 öne geçtikten sonra golü yemememiz gerekiyordu ama golleri yedik ve mağlup olduk. Yeni Malatyaspor'u kutluyorum. Biz iyi çalışıyoruz ama demek ki bu yeterli değil. Daha çok çalışmamız gerekiyor. Bunun bilincindeyiz. Önümüzdeki maçlara daha çok çalışacağız" ifadelerini kullandı.
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