Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
Mesut Dilsöz: “Kazanmaya ihtiyacımız vardı ve kazandık”

Mesut Dilsöz: “Kazanmaya ihtiyacımız vardı ve kazandık”

- Balıkesirspor Teknik Direktörü Mesut Dilsöz’ün açıklamaları

- ANKARA

Basın Toplantısı Toplantı Rektör 


- TFF 1. Lig’in 7. haftasında Ankaraspor’u 2-1 mağlup eden Balıkesirspor'da Teknik Direktör Mesut Dilsöz, “Kazanmaya ihtiyacımız vardı ve kazandık” dedi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Balıkesirspor Teknik Sorumlusu Mesut Dilsöz, “Kazandığımız için oyuncularımı kutluyorum. Mücadele ve kazma istekleri üst düzeydeydi. Öne geçtik ama basit bir top kaybından gol yedik. Pozisyonlarımız da vardı. Futbol içinde olan şeyler bunlar. Kazanmaya ihtiyacımız vardı ve kazandık. Camiamıza 3 puan armağan olsun” diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı