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21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Mesut Bakkal: 'Kazanamadığımız için üzgünüm ama bir puan önemli'

Mesut Bakkal: 'Kazanamadığımız için üzgünüm ama bir puan önemli'

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal'ın açıklamaları

- Mesut Bakkal: "Kazanamadığımız için üzgünüm ama bir puan önemli"- BB Erzurumspor Teknik Direktörü Bakkal:- “Ankaragücü maçıyla da daha güçlü döneceğiz” ERZURUM

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- BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Alanyaspor maçının ardından kazanamadıkları için üzgün olduklarını belirterek, "Ama ligde 1 puan önemli bir puan" dedi.
Süper Lig’in 20. haftasında evinde karşılaştığı Alanyaspor’la 1-1 berabere kalan BB Erzurumspor'da Teknik Direktör Mesut Bakkal, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Mesut Bakkal, oyunun genelinde her şeyin planladıkları gibi gittiğini belirterek, "Sonuçtan memnun değilim ama takım gelişimini görebiliyorum. Özellikle savunma disiplininden çok memnunum. Takım halinde birbirine yakın oynama diyebilirim ki pozisyon vermeden maçı bitirdik. Bir uzaktan gol yedik. Golü kötü zamanda yedik rakibin tam riskler alacağı zamanda golü yedik. Biz de bu riskleri alma yolunda oyuncu değiştirerek skoru daha da artırmayı düşünüyorduk. Onlar beraberlikten sonra savunma mantalitesini farklılaştırmaya, çoğaltmaya başladılar. Tabii kazanamadığımız için üzgünüm. Ama lige 1 puan önemli bir puan. Öne geçiyorsunuz sonra berabere kalıyorsunuz sonra iyi oynayan bir takım var. Pozisyon vermeden 1 puan kaybetmek üzücü ama dinleneceğiz daha güçlü döneceğiz. Hücumdaki biraz çoğaltmayı, üretmeyi fazlalaştırmamız gerekiyor. Bunun üzerinde çalışacağız. Ben tüm oyuncularımı kutluyorum. Özellikle bu soğuk havada zor şartlarda dirençli bilinçli, anlamlı bir mücadele sergilediler. Şimdi dinleneceğiz Ankaragücü maçıyla da daha güçlü döneceğiz. İki takımı da tebrik ediyorum” açıklamalarında bulundu.
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