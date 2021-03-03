Mesut Bakkal: 'Galibiyet için mücadele eden iki takımın futbolcularını kutluyorum'



- BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Karagümrük maçının ardından çok iyi bir mücadele olduğunu belirterek, "Galibiyet için mücadele eden iki takımın futbolcularını kutluyorum" dedi.

Süper Lig’in 28. haftasında evinde karşılaştığı Fatih Karagümrük’le 2-2 berabere kalan BB Erzurumspor'da Teknik Direktör Mesut Bakkal, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Mesut Bakkal, "Son saniyeye kadar galibiyet için mücadele eden hem Karagümrük hem de Erzurumsporlu futbolcuları kutluyorum. Çok güzel bir maç oldu. 55’inci dakikada 2-1 mağlup girdiğimiz bir maçı kazanmak çok iyi olurdu, muhteşem bir sonuç olurdu. Ama maalesef olmadı oyuna iyi başlayan taraf bizdik, yani ikili mücadeleleri kazandık, önde baskıyı iyi yaptık. Bu şekilde başlamayı hedeflemiştik. Ancak pozisyon zenginliği çok fazla yaşayamadık, penaltıdan golü bulduk. İyi savunmayı yaptığımız bir anda gölü yedik. Sonra ikinci devre beklemediğimiz bir gol, ikinci gol. Oyuncu değişiklikleri Oltan’ın sakat olması, Gomes’in sakatlanıp oyundan çıkması, çok hazır olmayan El Kebir’i oynattık. O da elinden geleni yaptı. Çok iyi bir santrfor ama daha henüz hazır değil, beklediğimiz seviyede değil. Novikovas, Osman, Emrah oyuna girdikten sonra 30 dakikalık bölüm muhteşem oynadık. Direkten dönen toplar var, kaçırdığımız var. Çok güzel bir goldük. İşler hep bizim istediğimiz gibi giden maçtı, tabii yenebilseydik. Osman bulduğu pozisyonu gole çevirseydi muhteşem olacaktı. Tabii Mevlüt’ün kaçırdığı pozisyon da var, rakibin de kaçırdığı pozisyon var. Şimdi iki puana üzüleceğiz mi, 1 puana sevineceğiz mi? Ama oyun olarak baktığımız zaman iyi giden bir oyunumuz var. 2 tane üst üste mağlubiyetten sonra 2-1 geriden gelip mağlubiyeti durdurmak önemliydi. Hem moral motivasyon açısından ve hem de önümüzdeki haftalarda daha iyi işler yapmak açısından. İyi bir mücadele, iyi bir oyun. Çok kaliteli bir kadroyla oynuyorsunuz. Karagümrük çok kaliteli kadro. Durdurduk, çok fazla sıkıntı yaşamadık. Şenol hoca da oyunu değiştirmek için hep forvet aldı, onu da kutluyorum. Önümüzde tam 13 tane maçımız var, 6’sı içeride 7’si dışarıda. Ben takımımdan memnunum. Özellikle geriye düştükten sonra verdikleri mücadele, istek arzu. Oyuna giren girmeyen çıkan oyuncular beni memnun ediyor. Özellikle mücadeleden memnunun. Uzun bir maraton 13 maça bakıyorum. Biz burada her maça talibiz. Bu takım da bunu yapacak güçte. Planladığımız oyun sistemi tuttu. Oyuncularımı kutluyorum iyi mücadeleden dolayı, yenseydik daha iyi olurdu” açıklamalarında bulundu.



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