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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Mesut Bakkal: '6 haftalık periyodun arkasından böyle bir sonuç beklemiyorduk'

Mesut Bakkal: '6 haftalık periyodun arkasından böyle bir sonuç beklemiyorduk'

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal'ın açıklamaları

- Mesut Bakkal: "6 haftalık periyodun arkasından böyle bir sonuç beklemiyorduk"- BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal:- “Sezonun her halde en güzel kafa gölünü yedik” ERZURUM

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- BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Hatayspor ile enteresan bir maç oynadıklarını belirterek, "6 haftalık periyodun arkasından böyle bir sonuç beklemiyorduk" dedi.
Süper Lig’in 26. haftasında evinde karşılaştığı Hatayspor’a 3-1 mağlup olan BB Erzurumspor'da Teknik Direktör Mesut Bakkal, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakkal, "Öncelikle çok enteresan bir maç oldu 6 haftalık periyodun arkasından böyle bir sonuç beklemiyorduk. Takımın moral motivasyonu yüksekti. Müsabaka aslında bizim istediğimiz şekilde başladı.
Oyun bizim kontrolümüzde, ne yaptığın bilen takım görüntüsü sahada vardı. Ama sezonun herhalde en güzel kafa gölünü yedik. Önce 1-0 geriye düştük. Aatif’in defanstan dönen topu, Omolo’nun kalecinin kurtardığı pozisyonu, Gomes’in kafa şutu bizim iyi şeyler yaptığımıza delaletti, iyi gidiyordu. Yani ofsayttan attığımız gol bizi ümitlendirdi, ümit içindeydik çünkü oyunun gidişatı onu gösteriyordu. Ancak ilk yarının sonunda yediğimiz saçma bir penaltı tabii çok saçma bir penaltı o zamana kadar pozisyon yok, ilk yarı 2-0 içeri giriyorsunuz. Oyuncu değişikliği yaptık. Bu sefer kalecimizin kırmızı kartı. Kaptırdığımız geri pas, bireysel hatalar hep. Sonra sevindirici bir şey; takım 10 kişiyle mücadeleyi bırakmadı, direndiler. Oyun disiplininden memnunum, bireysel hatalar bizi üzdü. Başımızı eğmeyeceğiz. Yolumuz uzun, çok yolumuz var. Bir avantajı kaçırdık, avantajı geri teptik, erteledik doğrusu. Genel olarak baktığımız zaman bu skoru hak etmediğimizi düşünüyorum takım olarak. Belki 3-1’den sonra böyle konuşmak bazılarına yanlış gelebilir ama oyunsal anlamda sıkıntımız yok, bireysel hatalardan mağlup olduğumuz maç. Kaybı telafi edeceğiz, edecek bir takımım var. Bunu telafi edip devam edeceğiz. İyi bir takım olduk, yolumuz da uzun” diye konuştu.
Deneyimli çalıştırıcı, Ricardo Gomes ile ilgili olarak da, “Bireysel anlamda pek girmeyeyim de zaman zaman bazı oyuncular düşüş yaşayabilir ama hemen bir dönemde oyuncuyu kaybetmek, geldiğimiz dönemde hepsine ihtiyacımız var. Hepimiz iyi niyetle bakıyoruz, o da en kısa zamanda kendini toparlayacaktır. Bize her oyuncumuz lazım çünkü” açıklamalarında bulundu.
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