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25 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
MERSİN - Sayı ve asist kralı Iagupova, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'u sırtlıyor

MERSİN - Sayı ve asist kralı Iagupova, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'u sırtlıyor

- ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor ekibinin antrenman maçı yapması - Alina Iagupova'nın antremanda görüntüleri - Alina Iagupova ile röportajSayı ve asist kralı Iagupova, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'u sırtlıyor - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 9 maçta 238 sayı üretip 67 asist yapan Ukraynalı oyun kurucu, top çalma ve isabetli üç sayı atışında da lider konumda bulunuyor - Alina Iagupova: - "Mutlu ve eğlenceli bir sezon geçirdiğim için iyi oynadığımı düşünüyorum" - "Takımımın sıralamadaki yerinin yükselmesi benim için daha değerli"MERSİN (AA) - SERKAN AVCI - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'un Ukraynalı oyun kurucusu Alina Iagupova, takımını sırtlayan isim konumunda.Ligde bu sezon tüm takımlardaki oyuncular arasında en fazla süre alan isim olan Iagupova, Mersin ekibinin formasıyla çıktığı 9 müsabakada 238 sayı üretip, 67 asist yaptı.Iagupova, ligin geride kalan bölümünde en fazla sayı üretme, en fazla asist yapma, en fazla top çalıma ve en fazla isabetli üç sayı atışı istatistiklerinin zirvesinde yer aldı.Ligde 33 top çalma ve 40 isabetli üç sayı atışıyla oynayan 1,86 metrelik oyuncu, son 5 maçını kaybetmeyerek 4. sırada yer alan takımına önemli katkıda bulundu. - Iagupova: "Takımın kazanması için oynuyorum"Alina Iagupova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezona kötü başlamalarına rağmen son 5 haftada gösterdikleri başarılı performansla çıkış yakaladıklarını söyledi.

Üst üste alınan galibiyetlerin takımda iyi bir hava oluşturduğunu dile getiren Iagupova, "Son haftalarda büyük bir iş başardık. Daha çok yolumuz ve yapmamız gerekenler var. Her hafta daha iyi olabilmek için çalışıyoruz. Kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. İyi kapasiteye sahip bir takımız ve güzel işler çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı.Iagupova, bireysel olarak başarılı bir sezon geçirdiğini belirterek, "Mutlu ve eğlenceli bir sezon geçirdiğim için iyi oynadığımı düşünüyorum. Antrenörlerim ve takım arkadaşlarımdan çok memnunum. Onlarla iyi anlaşıyorum. Sezon içerisinde istatistiklerime bakan bir oyuncu olmadım. Sadece takımın kazanması için oynuyorum. İyi işler yapıyorum ama takımımın sıralamadaki yerinin yükselmesi benim için daha değerli." diye konuştu.
Ligdeki diğer maçlarına odaklandıklarını aktaran Iagupova, takımıyla şampiyonluğa ulaşmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.

Muhabir Şampiyon Forma 

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