MERSİN - Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası sona erdi (2)
- Sporcuların paralel bar aletindeki performansları - Sporcuların kulplu beygir aletindeki performansları - Sporcuların barfiks aletindeki performanslarıMERSİN (AA) - Mersin 'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, büyükler kategorisindeki alet finallerinde milli sporculardan Ferhat Arıcan hem altın hem bronz madalya, İbrahim Çolak da altın madalya kazandı.Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyona, büyükler kategorisindeki alet finalleriyle sona erdi.Artistik cimnastikçiler, yer aleti, halka, barfiks, paralel bar, kulplu beygir ve atlama masasında Avrupa şampiyonu olmak için performanslarını sergiledi.Finalde, milli sporculardan Ferhat Arıcan kulplu beygir ve paralel aletinde, İbrahim Çolak halka ve paralel aletinde, Ahmet Önder de yer, atlama masası ve barfiks aletinde jürinin karşısına çıktı.Milli sporcu Abdelrahman Elgamal ise dün yapılan takım finallerinde yaşadığı sakatlık nedeniyle sadece halka ve barfiks aletinde yarışabildi. - İbrahim Çolak ve Ferhat Arıcan'dan toplam 3 madalyaTürk cimnastikçilerden İbrahim Çolak, halka aletindeki performansıyla jüriden 15000 puan alarak altın madalyanın sahibi oldu.Ferhat Arıcan da ilk olarak kulplu beygir aletindeki 14433 puanlık performansıyla bronz madalya aldı. Paralel bar alet finalinde de yarışan milli sporcu, jüriden 15100 puan alarak Avrupa şampiyonu oldu ve altın madalya kazandı.Dereceye giren sporculara madalyaları, salonda düzenlenen törende verildi. Finallerde alınan sonuçlar şöyle: - Yer aleti1. Artem Dolgopyat (İsrail) - 15000 puan2. Aurel Benovic (Hırvatistan) - 14600 puan3. Yahor Sharamkour (Belarus) - 14533 puan - Kulplu beygir1. Matvei Petrov (Arnavutluk) - 14566 puan2. Filip Ude (Hırvatistan) - 14533 puan3. Ferhat Arıcan (Türkiye) - 14433 puan - Halka1. İbrahim Çolak (Türkiye) - 15000 puan2. Vinzenz Hoeck (Avusturya) - 14800 puan3. Igor Radivilov (Ukrayna) - 14766 puan - Atlama masası1. Igor Radivilov (Ukrayna) - 14733 puan2. Yahor Sharamkour (Belarus) - 14700 puan3. Artem Dolgopyat (İsrail) - 14483 puan - Paralel bar1. Ferhat Arıcan (Türkiye) - 15100 puan2. Petro Pakhniuk (Ukrayna) - 14766 puan3. Robert Tvorogal (Litvanya) - 14500 puan - Barfiks1. Robert Tvorogal (Litvanya) - 14800 puan2. Tin Srbic (Hırvatistan) - 14600 puan3. Alexander Myakinin (İsrail) - 14200 puan
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