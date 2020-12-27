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27 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Menemenspor-Keçiörengücü maçının ardından

Menemenspor-Keçiörengücü maçının ardından

Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu'nun açıklamaları

Irak 

-Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz'ın açıklamaları

- - Dilaver Mutlu: “Takımımızdan memnunuz”- Hamdi Yılmaz: “1 puan aldık, kaybetmediğimiz için mutluyuz” İZMİR

- TFF 1. Lig'in 16. haftasında Menemenspor, evinde Ankara Keçiörengücü ile golsüz berabere kaldı. Müsabakanın ardından her iki takımın teknik sorumluları açıklamalarda bulundu. TFF 1. Lig’de Menemenspor’un, sahasında Keçiörengücü ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından konuşan Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, takımın oyunundan memnun olduklarını ve gelecek hafta Adana Demirspor deplasmanından puan veya puanlar almak istediklerini söyledi.

Mutlu, ligin sistemli ve iyi oyun oynayan takımlarından biriyle karşılaştıklarını belirterek, “Rakibimizi iyi analiz ettik, biz de iyi bir müsabaka çıkardık. Son haftalarda iyi futbol oynayıp iyi mücadele ediyoruz. Rakibimize hiç net gol pozisyonu vermedik. Kamara ile yüzde yüz bir tane karşı karşıya gol kaçırdık. Penaltılı bir pozisyonumuz vardı. Bize uzaktı ama sanki ceza sahası içinde başlamıştı. Takımımızdan memnunuz, oyuncularımın hepsini tebrik ediyorum. Yenemediğimiz maçta yenilmemek de bir iş. 1 puan aldık, Adana’dan da puan veya puanlarla dönüp ligin ilk yarısını kapatmak istiyoruz” dedi.
Keçiörengücü cephesi Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz ise ilk yarının ortada geçtiğini ve iki takımın da üretken olmadığını dile getirdi. İkinci yarıda oynamak istedikleri oyunu daha gayretli bir şekilde sahaya yansıtma gayretinde bulunduklarını ifade eden Hamdi Yılmaz, “Yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik. Tabii ki zor bir deplasmanda oynadık. 1 puan aldık kaybetmediğimiz için mutluyuz ama kazanabilirdik de. Eksik olan yerlerimizi tamamlayıp, önümüzdeki maçlarda daha güvenli bir şekilde çıkmak istiyoruz. İlk yarıyı iyi bir puanla bitirip dezavantajı kaldırarak ikinci yarıya da başlamayı hedefliyoruz. Önemli olan bizim zirveyi bırakmamamız. Zirvede olmamız için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” diye konuştu.

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