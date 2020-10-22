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22 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Menemenspor-Bursaspor maçının ardından

Menemenspor-Bursaspor maçının ardından

Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu'nun açıklamaları

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-Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan'ın açıklamaları

- - Dilaver Mutlu: ”Bu galibiyet takımımız adına çok motive edici oldu”- Fazlı Tan: ”Bireysel hatalar bizim canımızı yakıyor” İZMİR

- TFF 1. Lig’in 6. haftasında Menemenspor’un sahasında Bursaspor’u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından konuşan Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, takımının oyunundan memnun olduğunu belirterek, iyi oyunu 3 puanla değerlendirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan ise bireysel hata sebebiyle maçı kaybettiklerini söyleyerek, “Bireysel hatalar bizim canımızı yakıyor” dedi.
TFF 1. Lig'in 6. haftasında Menemenspor, sahasında Bursaspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik adamları maçı değerlendirdi. Dilaver Mutlu: “Son dakika golüyle de olsa kazanmak güzel” Maçı değerlendiren Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, “Haftalardır iyi oynuyorduk fakat bunu skora yansıtamıyorduk. Bugün maçı kazanarak iyi oyunumuzu 3 puanla değerlendirmiş olduk. Bu galibiyet takımımız adına çok motive edici oldu. İnşallah bundan sonraki haftalarda galibiyet serilerini veya kaybetmeme serilerini yakalayıp daha iyi yerlere gelmek istiyoruz. Takımımızın oyunundan memnunuz. Son dakika golüyle de olsa kazanmak güzel” dedi.
Fazlı Tan: “Bireysel hatalar canımızı yakıyor” Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan ise Menemenspor’un oyuna daha istekli başladığını belirterek, “Ancak ona rağmen ilk atağımızda golü bulduk ve öne geçtik. Fakat sonrasında yine oyunun kontrolü rakibimizdeydi. Topa çok fazla sahip olamadık ve rakibimiz skoru eşitledi. İkinci yarıda ise oyun ortadaydı. Fakat 89. dakikada maalesef bireysel bir hata sebebiyle 2-1 mağlup duruma düştük. Bireysel hatalar bizim canımızı yakıyor. Şu ana kadar yediğimiz 10 golün 6-7 tanesi bireysel hata kaynaklı. Takım savunması açısından çok çalışıyoruz ama bireysel hatanın önüne geçemiyoruz. Bu konuda biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Artık bu maçı unutup Pazartesi günü oynayacağımız Akhisarspor maçına en iyi şekilde hazırlanacağız. Rakibimizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.
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