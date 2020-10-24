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24 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Mehmet Özdilek: “3 haftadır oynamamanın sıkıntısını bugün çok ciddi hissettik”

Mehmet Özdilek: “3 haftadır oynamamanın sıkıntısını bugün çok ciddi hissettik”

Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek açıklama

- - BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek:- “Ritim olarak sıkıntı yaşayacağımızı tahmin ediyordum ama bu kadar takımın geneline yansıyacağını tahmin etmiyordum” ERZURUM

Maraton Rektör 


- BB Erzurumspor sahasında karşılaştığı Galatasaray’a 2-1 mağlup oldu. BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, mücadele sonrası yaptığı açıklamada, “3 haftadır oynamamanın sıkıntısını bugün çok ciddi bir şekilde hissettik” dedi.
Süper Lig’in 6. haftasında Kazım Karabekir Stadyumu’nda oynanan maçta Galatasaray, BB Erzurumspor’u 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, “Beklentilerin çok altında kaldık, oyun içine çok müdahil olamadık. Ritim olarak sıkıntı yaşayacağımızı tahmin ediyordum ama bu kadar takımın geneline yansıyacağını tahmin etmiyordum. Bu tür müsabakalarda 8-9 tane oyuncunuzun iyi oynaması lazım. Maalesef bu sayıya ulaşamadık bu olayın bir tarafı. İkinci tarafı hakem tarafı, biz kötü oynadığımızı kabul ediyoruz. Galatasaray takımını da tebrik ediyoruz. Ama oyun 0-0 iken golün başlangıcı faul değil ise bana Arda hocam anlatsın. Arda hocam da görmediyse VAR denilen bir şey var. Bu faul olmazsa daha nasıl faul olabilir bana anlatırlarsa sevinirim. 35-40 yıldır bu camianın içerisindeyim. Attığımız penaltıda da VAR olmasa penaltı da gitti. Hata olacak ama bu kadar bariz hata olunca niyetler başka tarafa mı gidiyor diye düşünüyorsunuz. Biz kendi içimizde kötü oynadığımızı kabul ediyoruz. Biz oyunla düşelim, hakemin vereceği ters kararla düşmeyelim. Böyle kazanacaksak kazanmayalım. Oyun içerisinde orta hakem faul diyor, VAR’da ki yok diyor. Galatasaray’ı tebrik ediyoruz. 3 haftadır oynamamanın sıkıntısını bugün çok ciddi bir şekilde hissettik. Ama lig çok uzun bir maraton bunun altından kalkarız” şeklinde konuştu.

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