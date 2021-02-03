Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Mehmet Altıparmak: “Motivasyonumuz yerine geldi”

Mehmet Altıparmak: “Motivasyonumuz yerine geldi”

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak

- KONYA

Parmak Rektör 


- Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, karşılaşmanın düşündükleri gibi geçtiğini ve motivasyonlarının yerine geldiğini söyledi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Süper Lig’in 23. haftasında Konyaspor ile 0-0 berabere kaldıkları maça ilişkin değerlendirmelerde bulundu. “Hemen hemen düşündüğümüz şekilde geçti” İki takım için de çok zor bir karşılaşma olduğunu ifade eden Mehmet Altıparmak, “Çünkü iki takımın da bulunduğu sıralama itibariyle 3 puana çok ihtiyacı vardı. Tabii ben kendi kulübümde ilk maçıma çıktım. Benim için duygu anlamında çok önemli bir karşılaşmaydı. 5 haftadır kaybeden bir takım var. Özgüvenlerini kaybetmişler. Futbol olarak belki istediklerini sahaya yansıtıp sonuca yansıtamamışlar. İki gündür tek çalıştığımız şey hem arkadaşlarımızın özgüvenlerini yerine getirmek hem de istediğimiz oyun şeklini çalışma şansımız oldu. Bugün de gerçekten çalıştıklarımızı sahada görme adına iki gün de olsa yapmak istekleri beni çok memnun etti. Maçın nasıl geçeceğini iki gündür anlatıyorduk. Hemen hemen düşündüğümüz şekilde geçti” dedi.
“Motivasyonumuz yerine geldi” Konyaspor'un özellikle maçın ilk yarısından sonra sonuç lehine olmadığı zaman bütün forvet oyuncularını kullanacağını düşündüklerini kaydeden Altıparmak, “Biz oyunun sonlarına doğru Konyaspor'un çok fazla hücumcudan dolayı eksik yakalayacağımızı da çalışmıştık ve yakaladık. Oyunun sonunda yakaladığımız pozisyonu gol yapsak bugün buradan 3 puan almış olurduk. Ancak Konya deplasmanından özellikle Konyaspor'dan ve ilk maçımızda alınan 1 puan kötü değil. Bu puan bize hem moral açısından hem de oyuncuların özgüveni açısından çok iyi oldu. Yapılan mücadele hem bizim hem de Konyaspor açısından bütün oyuncuları tebrik ediyorum. Bizim için alınan 1 puan kötü değil. En azından bundan sonraki oynayacağımız maçlarda bizim için bir avantaj sağladı. Çünkü moral motivasyonumuz yerine geldi” ifadelerini kullandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı