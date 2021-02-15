Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Mehmet Altıparmak: “İyi oynadığımız bir karşılaşmayı kaybettik”

Mehmet Altıparmak: “İyi oynadığımız bir karşılaşmayı kaybettik”

Mehmet Altıparmak'ın açıklamaları

- ANKARA

Parmak Toplantı Şampiyon Kalamış Rektör 


- Süper Lig’in 25. haftasında evinde Beşiktaş’a 3-0 mağlup olan Gençlerbirliği’nde Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, ”Biz gerçekten oyunun büyük bölümünü çok iyi oynadığımız, çok mücadele ettiğimiz bir karşılaşmayı kaybettik“ dedi.
Karşılaşmanın ardından basın toplantında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Altıparmak, ”İki takımın da bulunduğu yer olarak bizim alttan kurtulma, Beşiktaş’ın da şampiyonlukla alakalı. Çok önemli bir karşılaşmaydı. İki takım da kazanmak için sahaya çıktı. Biz tabii oyunun genelini çok iyi oynamamıza rağmen ilk 10 dakika ile maçın son 10 dakikasını kötü oynadık diyebilirim. Maça zaten 1-0 mağlup başladık. 15-45 dakikaları arasında istediğimiz oyunu sahaya yansıttık. Beşiktaş’a önde baskı yaptık. Yakaladığımız toplarla pozisyona girdik. Özellikle Candeias’ın pozisyonu gol olsaydı, 1-1’i yakalamış olsaydık Beşiktaş’ı daha farklı durumlara sokabilirdik. İkinci yarı aynı oyunumuzu devam ettirmeye çalıştık. Maçın hep kırılma anları var. 85. dakikada Stancu topa dokunabilse belki maç 1-1’e gelecekti. Oyun farklı şekle belki son dakikalarda biz aynı şeyi yapacaktık. Ama oyunun 85. dakikasından sonra risk almaya başladık. Yediğimiz bir kontra ile 2-0 oldu zaten. Biz gerçekten oyunun büyük bölümünü çok iyi oynadığımız, çok mücadele ettiğimiz bir karşılaşmayı kaybettik. Artık bu saatten sonra yapacak çok fazla bir şey yok. Beşiktaş’ı maça geri getiren oyuncu değişiklikleri. Bizim yaptığımız oyuncu değişiklikleri ile Beşiktaş’ın oyuna girenleri maçı çevirdiler. Bana göre bugünkü maçın özeti bu” diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Fransa'da Şampiyon SharapovaFransa'da Şampiyon Sharapova
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı