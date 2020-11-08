Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği maçının ardından - Okan Buruk - İSTANBUL

Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği maçının ardından - Okan Buruk - İSTANBUL

- Medipol Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk'un açıklamaları - Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk: - "Çok önemli bir galibiyet aldık. Çok zorlu bir dönem, daha da zorlu olacak" - "Chadli 8. haftada döndü ama iyi döndü"İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği'ni 2 - 1 yenen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, son dakika golüyle kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Okan Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Çok önemli bir galibiyet aldık. Özellikle yoğun tempoda kazandığımız çok önemli bir maç sonrası bu maçın başlangıcı iyi değildi. 1. dakikada golü yedik. Bu durum rakibi güçlendirdi, bizi panik haline soktu." dedi.
İlk yarıda baskılı oynamalarına karşın rakibin kalelerine her gelişinde tehlike oluşturduğunu aktaran Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:"İkinci yarıda değişikliklerle oyunu oturttuk. Rakibe fazla pozisyon vermedik. Son bölümde rakibin 10 kişi kalması ve hamlelerimiz, Chadli, Gulbrandsen ve Mehmet Topal hamleleri, bugün bize galibiyeti getirdi. Oyuncularımı ortaya koydukları performans için tebrik ediyorum. Çok zorlu bir dönem, daha da zorlu olacak. Elimizdeki oyuncuların katkısı artıyor, sakatlarımız dönüyor. Bugün Chadli girdi, Azubuike kadrodaydı. İnşallah milli takım arasından sonra hem ligde hem de Avrupa'da yolumuza daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz."Buruk, "İlk 4 maç sonunda ligde son sıradaydınız. Üst üste aldığınız 4 galibiyet ile 4. sıraya yükseldiniz. Yeniden şampiyonluk havasını hissediyor musunuz?" sorusuna, "Üç maç üst üste kaybettiğimizde de şu anki düşünceler kafamızda vardı. 'İyi oyunculara sahibiz. En kısa zamanda toparlayıp hakettiğimiz yerlere geleceğiz.' diyorduk. Her maçı kazanmak için oynayan bir takımız. Ligde şampiyonluğun en güçlü adayı olarak kendimizi görebiliriz. Lig için henüz çok erken. Şampiyonluk hedefi olan tüm takımların iddiası var. 1 puanla bitirdiğimizde iddalıyız diyorsak, şampiyonluk yolunda şu an için geride kalan takımların da iddialı olacaklarını düşünüyorum." yanıtını verdi.Bu sezon ilk kez forma giydiği maçta galibiyeti getiren gollerin pasını veren Nacer Chadli'nin performansına da değinen Okan Buruk, "Çok büyük şanssızlıklar yaşadı. Kısa bir süre antrenman yaparak aramıza katıldı.
Tam iyileşti, bir kez daha sakatlandı, üst üste sakatlıklar geçirdi. Şu anda iyi durumda. Bugün de bize önemli katkı verdi. Milli takıma da büyük ihtimalle gidecek. Belçika Milli Takımı istiyor. Onun için güzel bir akşam, güzel bir dönüş oldu. Chadli 8. haftada döndü ama iyi döndü." değerlendirmesinde bulundu.

Milli Takım Basın Toplantısı Teknik Direktör Toplantı Şampiyon 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye-Hırvatistan Maçından En Güzel KarelerTürkiye-Hırvatistan Maçından En Güzel Kareler
Ve Arda Turan KonuştuVe Arda Turan Konuştu
Hamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı AttıHamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı Attı
Hamza Hamzaoğlu Kimdir?Hamza Hamzaoğlu Kimdir?
Fransa'da Şampiyon SharapovaFransa'da Şampiyon Sharapova
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı