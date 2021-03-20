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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
MALATYA - Yeni Malatyaspor - Gaziantep maçının ardından - İrfan Buz

MALATYA - Yeni Malatyaspor - Gaziantep maçının ardından - İrfan Buz

- Yeni Malatya spor Teknik Direktörü İrfan Buz'un açıklamalarıYeni Malatya spor - Gaziantep maçının ardından - Yeni Malatya spor Teknik Direktörü İrfan Buz: - "Futbolcularım çok mücadele etti. O yüzden puanı hak ettiğimizi düşünüyorum"MALATYA (AA) - Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep ile 2 - 2 berabere kalan Yeni Malatya spor'un teknik direktörü İrfan Buz, eksiklerini gidererek bulundukları yerden çıkacaklarını söyledi.

Buz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendileri için büyük önem taşıyan bir müsabaka oynadıklarını ifade etti.
Takımlarının 9 haftadır kazanamadığını dile getiren Buz, şöyle devam etti:"Sahamızda kazanmak istedik. Hafta içerisindeki çalışmalarımızda eksiklerimizi gidererek müsabakaya girecektik ancak karşılaşmanın ilk 15 dakikası iyi oynayamadık ve duran toptan, dikkatsizlikten geriye düştük. Zaten takımın özgüven açısından sıkıntısı var. Özellikle ilk devre mücadele anlamında takımımız dengeyi kurmaya çalıştı. Özelikle merkez orta sahamızda sıkıntımız var. Yani defansın önünde oynayan arkadaşlar istediğimiz oyunu oynayamadı, oyunu tutamadık. İkinci devre oyunu elimize aldık. Mücadele anlamında takımımız sahada o coşkuyu verdi. Futbolcularım çok mücadele etti. O yüzden puanı hak ettiğimizi düşünüyorum."Buz, hakem seçiminde biraz daha dikkatli olunması gerektiği düşündüğünü belirterek, "Her iki takım açısından da bu kadar önemsiz bir müsabaka değildi. Onların da bir hedefi var bizim de. Milli takım arasında eksiklerimizi gidereceğiz. Allah'ın izniyle üstüne koyarak, analizlerimizi yaparak buradan doğru yola çıkaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

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