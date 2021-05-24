Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
MADRİD - Şampiyonluğunu kutlayan Atletico Madrid, taraftarları olmadan kupasını aldı

MADRİD - Şampiyonluğunu kutlayan Atletico Madrid, taraftarları olmadan kupasını aldı

- Atletico Madrid tarftarlarının madri sokaklarında araç konvoyu yaparak şampiyonluğu kutlaması - Üst geçit ve kaldırımlarda kutlamalara katılan taraftarlar - Araçlarınyla konvoya katılan taraftarların konuşmasıŞampiyonluğunu kutlayan Atletico Madrid , taraftarları olmadan kupasını aldıMADRİD (AA) - İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) 2020 - 2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Atletico Madrid kupasını aldı.Wanda Metropolitano Stadyumu'nda taraftarlara kapalı olarak düzenlenen törende, İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, şampiyonluk kupasını, "Koke" lakaplı takım kaptanı Jorge Resurreccion Merodio'ya verdi.Kısa süren törende bir konuşma yapan Atletico Madrid Kulübü Başkanı Enrique Cerezo, dünkü kutlamalar sırasında, arabayla geçerken başını garajın girişine çarparak hayatını kaybeden 14 yaşındaki genç taraftarın ölümünden büyük üzüntü duyduklarını belirtip ailesine başsağlığı diledi.Cerezo, Atletico Madrid 'in 130 bin üyesi ile büyük bir aile olduğunu vurgulayarak, "Kolay bir yıl olmadı. Boş tribünlerle geçen ilk sezon oldu ve umarız bir daha asla olmaz. Bu stadyumu taraftarlarımız olmadan görmek kalbinizi kırdı. Ama taraftarlarımızın dışarıdan desteğini futbolcular, teknik heyet ve biz hissettik. Diego Simeone'nin liderliğindeki tüm futbolcularımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
Teker teker kupayı kaldırıp, kutlama yapan Atleticolu futbolcular da "şampiyon, şampiyon" diye bağırıp, kupayla fotoğraf çektirdi.Kupa törenine, Kültür ve Spor Bakanı Jose Manuel Rodriguez Uribes, Madrid özerk yönetim hükümeti başkanı Isabel Diaz Ayuso, Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martinez Almeida da katıldı.
- Taraftarlar şampiyonluğu araç konvoyu yaparak kutladıDiğer yandan Atletico Madrid taraftarları ise Kovid - 19 önlemleri kapsamında şehir merkezinde araçlarıyla turlayarak şampiyonluğu kutladı.Kırmızı - beyazlı bayraklarla süsledikleri arabalarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, geleneksel olarak her kazandıkları kupa kutlamalarının yapıldığı Neptün Meydanı çevresinde turladı.Ayrıca gelenek olarak Atletico Madrid takımının bayrağı ve atkısı Neptün heykeline asıldı.

Başsağlığı Kaldırımlar Şampiyonluk Kupası Araç Konvoyu Hükümet 

İlgili Foto Galeriler
AK Parti Referandum KampanyasıAK Parti Referandum Kampanyası
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement