Kumluca Yağlı Güreşleri seyircisiz başladı

-Güreşen minik boylardan detay görüntü

-Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ile röp.

-Genel ve detaylar



- ANTALYA



- Korona virüs salgını nedeniyle geçen sene yapılamayan Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri, 1 sezon aradan sonra Antalya’nın Kumluca ilçesinde yeniden başladı.

Korona virüs tedbirleri çerçevesinde yapılan güreşlere seyirci alınmıyor. Güreşlere katılacak pehlivanlara güreşler öncesi tek tek korona virüs testi yapıldı. 2 gün sürecek olan güreşler minik boyların güreş tutmasıyla başladı.

Yaklaşık bin 300 pehlivanın katılacağı güreşler hakkında konuşan Güreş Tertip Komitesi Başkanı ve Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, “Kumluca Yağlı Güreşleri'nin şu anda açılışını yaptık. Birazdan burada dualar yapacağız. Güreşlerimiz resmen başlamış bulunuyor. 22-23 Mayıs tarihlerinde yaptığımız Türkiye’nin büyük güreşinden birisi olan Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşlerimizi inşallah kazasız belasız tamamlayacağız” dedi.



