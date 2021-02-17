Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Konyaspor, Yeni Malatyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, Yeni Malatyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Antrenmandan detaylar

- KONYA

Rektör 


- Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Konyaspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında 20 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Malatyaspor ile karşılaşacak Konyaspor, bir günlük izin sonrasında yapılan antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana, tedavilerine devam edilen oyuncular katılmazken, hafif sakatlığı bulunan İsmail Güven takımdan ayrı olarak çalıştı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, topla oyun ile devam etti. Antrenman, taktik çalışma ile sona erdi. Antrenmanda tedavisi tamamlanan kaleci İbrahim Sehic, kaleci antrenörü Bekir Arpacı yönetiminde çalıştı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı