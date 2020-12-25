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25 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Konyaspor, Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Konyaspor, Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Antrenmandan görüntü

Forma Rektör 

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- KONYA

- Süper Lig’in 14. haftasında dün deplasmanda Kayserispor’u 2-1 mağlup eden Konyaspor, pazartesi günü Çaykur Rizespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen saha antrenmanına, Artem Kravets ile Kayserispor maçında sonradan oyuna dahil olan ve süre almayan oyuncular katıldı.
Kayserispor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular ise salonda yenileme antrenmanı yaptı.
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