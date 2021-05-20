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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Konyaspor Kulübü Başkanı Kulluk: '5 Haziran'da yeniden aday olmayacağım'

Konyaspor Kulübü Başkanı Kulluk: '5 Haziran'da yeniden aday olmayacağım'

Konya spor Kulübü Başkanı Kulluk: "5 Haziran'da yeniden aday olmayacağım" - Konya spor Başkanı Hilmi Kulluk'un basın açıklaması Konya spor Olağanüstü Genel Kurulu'na doğru - Kulüp Başkanı Hilmi Kulluk:"5 Haziran'da yeniden aday olmayacağım" - "Şu anda 240 milyon lira borcumuz var, bunu karşılayacak büyüklüğümüz var. Biz yönetimi devraldığımızda 5 milyon avro borçla devraldık"KONYA (AA) - Konya spor Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk, 5 Haziran'da yapılacak Olağanüstü Genel Kurulu'nda yeniden aday olmayacağını söyledi.

Hilmi Kulluk beraberinde başkan yardımcıları Ekrem Coşkun ve Bünyamin Sarıtaş ile MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda düzenlediği basın toplantısında önümüzdeki ay yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı hakkında açıklamalarda bulundu.Üç yıllık başkanlık sürecinde mental olarak oldukça yorulduğunu ve haksız eleştirilerden sıkıldığını aktaran Hilmi Kulluk, şu ana kadar başkan olmak için herhangi bir kişi ya da aday üzerinde uzlaşı sağlanmadığını belirtti.
"Mucizeyi gerçekleştirdik ligde kaldık." diyen Başkan Kulluk, Konya 'da yaşayan herkesin Konya spor'u çok sevmesine rağmen, yeterince sponsorluk desteği alamadıklarını, takımın bütün yükünün belediye ve kamunun sırtında olduğunu bunun da sürdürebilir olmadığını dile getirdi.Bir gazetecinin Konya spor'un mevcut borç yapısı üzerine sorduğu soruyu cevaplayan Hilmi Kulluk, şunları kaydetti:" Konya spor'un mal varlığı şu anda karşılıksız bir borcu yoktur. Borcunun karşılığı vardır. Mal varlığı borcunu karşılayacak düzeydedir. Şu anda 240 milyon lira borcumuz var, bunu karşılayacak büyüklüğümüz var. Biz yönetimi devraldığımızda 5 milyon avro borçla devraldık."Hilmi Kulluk son olarak, mevcut teknik direktörü İlhan Palut ile takımın yeni sezonda devam edip etmeyeceğine ise gelecek yeni yönetimin karar vereceğini sözlerine ekledi.

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