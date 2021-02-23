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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Konyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Antrenmandan görüntü

- KONYA

Rektör 


- Konyaspor, Süper Lig’in 27. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde, Kayacık Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan oyuncular Musa Çağıran, Jesse Sekidika, Marin Anicic ile Alper Uludağ katılmadı. Volkan Fındıklı ve Levan Shengelia’nın takımdan ayrı olarak fizyoterapist Salih Kırışka yönetiminde çalıştığı antrenmanda, Amir Hadziahmetovic ve Ibrahim Sehic takımla birlikte çalıştı. Isınma hareketleri ile başlayan idman, pas çalışması ile devam etti. 6’ya 6 oyun ile devam eden antrenman, salonda gerçekleştirilen kuvvet çalışmasıyla tamamlandı.
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