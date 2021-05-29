KÖLN - THY Avrupa Ligi'nde finale doğru - Pau Gasol / Saras Jasikevicius
- Barcelona oyuncusu Pau Gasol'ün açıklaması - Barcelona Başantrenörü Jasikevicius'un açıklamasıKÖLN (AA) - THY Avrupa Ligi'nde yarı finalde temsilcimiz Anadolu Efes'le karşılaşacak Barcelona takımının başantrenörü Sarunas Jasikevicius ve takımın önemli oyuncularından Pau Gasol, ortak basın toplantısı düzenledi.
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