KÖLN - Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final öncesi son antrenmanını yaptı
- Maçın oynanacağı Lanxess Arena'dan görüntüler - Anadolu Efes oyuncularının antrenman görüntüleri - Başantrenör Ergin Ataman'dan görüntü - Oyuncuların atış antrenmanlarKÖLN (AA) - Almanya 'nın Köln kentinde düzenlenen THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'de yarın CSKA Moskova ile yarı finalde karşılaşacak olan Anadolu Efes, son antrenmanını yaptı.
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