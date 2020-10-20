Kırıkkale BA’nın yeni teknik direktörü Erman Güraçar oldu

-Kulüp Başkanı Veli Uca'nın açıklamaları

-Erman Güraçar'ın açıklamaları

-Sporculardan idman detayları



- KIRIKKALE



- Misli.com 3. Lig ekiplerinden Kırıkkale BA, bir dönem Beşiktaş ve Trabzonspor forması giyen Teknik Direktör Erman Güraçar ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Kırıkkale Büyük Anadoluspor, üst üste yaşanan mağlubiyetlerin ardından Teknik Direktör Hasan Basri Kara ile yollarını ayırdı. Yeni teknik direktör arayışı içerisine giren Kırıkkale BA, bir dönem Beşiktaş ve Trabzonspor’da forma giyen Erman Güraçar ile anlaşma sağladı. Kırıkkale BA tesislerinde düzenlenen basın toplantısında Kulüp Başkanı Veli Uca ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Güraçar, 1 yıllık sözleşme imzaladı. "Yeni bir kana ihtiyacı olduğuna kanaat getirdik" İmza törenin ardından açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Veli Uca geride kalan haftalarda içerisinde kötü sonuçlar alındığını ifade ederek, “Kırıkkalespor Kulübü olarak 5 hafta içerisinde kötü sonuçlar aldık. Bunun neticesinde yönetici arkadaşlarla yapmış olduğumuz toplantı sonucunda takımımızın yeni bir kana ihtiyacı olduğuna kanaat getirdik. Daha önceki hocamızla yollarımızı Bergama maçından sonra ayırdık. Yapmış olduğumuz çalışma neticesinde Erman Güraçar ile anlaşmaya vardık. Bundan sonra Allah nasip ederse Erman Güraçar hocamızla çalışmaya devam edeceğiz. Yeni süreçte inşallah hocamızın hızlı bir ivme yakalayıp, takımı beklediğimiz noktaya getireceğine ben yürekten inanıyorum. Hocamıza Kırıkkale’ye hoş geldin diyorum” dedi.

"Takımı üst sıralara taşımayı hedefliyoruz" Takımı daha üst sıralara taşımayı hedeflediklerini belirten Erman Güraçar, "Burası futbol şehri. Futbolu seven bir şehir. Böyle bir şehirde çalışmak bizim için onur verici. Nasipse takımı daha üst sıralara taşımayı hedefliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Burada çok sıcak karşılandım onun için çok mutluyum. İnşallah her şey gönlümüze göre olur ve güzel bir sezon geçiririz diye düşünüyorum" ifadesini kullandı.



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