Kayserisporlu futbolcular Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

- Kayserisporlu futbolcular 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, başta Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı olmak üzere tüm kadınların gününü kutladı. Ligde Hatayspor galibiyetiyle Kayseri'ye moralli dönen Kayserisporlu futbolcular, uçakta çekilen video ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Futbolcular, başta Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı olmak üzere tüm kadınların gününü verdikleri mesajla kutladı. Kayserispor'un sosyal medya hesabından paylaşılan video büyük ilgi gördü.
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