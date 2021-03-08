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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kayserisporlu futbolcular Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Kayserisporlu futbolcular Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Futbolcuların uçağın içinde kadınlar gününü kutlaması

- - Futbolcular, başta Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı olmak üzere tüm kadınların gününü kutladı KAYSERİ

Sosyal Medya Kadınlar Günü 


- Kayserisporlu futbolcular 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, başta Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı olmak üzere tüm kadınların gününü kutladı. Ligde Hatayspor galibiyetiyle Kayseri'ye moralli dönen Kayserisporlu futbolcular, uçakta çekilen video ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Futbolcular, başta Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı olmak üzere tüm kadınların gününü verdikleri mesajla kutladı. Kayserispor'un sosyal medya hesabından paylaşılan video büyük ilgi gördü.
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