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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Kayserispor'un yeni hocası Hamza Hamzaoğlu, Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti

Kayserispor'un yeni hocası Hamza Hamzaoğlu, Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti

Kayserispor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'nun Başkan Büyükkılıç'ı ziyareti

- - Başkan Büyükkılıç: "Hamza hocamız başarıya endekslidir" KAYSERİ

Belediye Başkanı Teknik Direktör Allah Şili Rektör 


- Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayserispor’un yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu ile teknik ekibini makamında kabul etti. Bazı yöneticilerin de hazır bulunduğu ziyarette Başkan Büyükkılıç, “Hocamızın, Allah’ın izniyle başarıya endeksli bir çalışma yapan kişiliği var” dedi.
Kayserispor’da teknik direktörlük koltuğuna oturan tecrübeli çalıştırıcı Hamza Hamzaoğlu, teknik ekibiyle birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu. Makamda gerçekleşen ziyarete, sarı-kırmızılı bazı yöneticiler de katıldı.
Başkan Büyükkılıç, ziyarette yaptığı açıklamada “Değerli hocamızı zaten biliyoruz, tanıyoruz, kamuoyu biliyor. Bu camiada başarısıyla, kişiliğiyle kendisini ön plana çıkartmış bir dostumuzdur. Nezaketinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum, teknik ekibiyle birlikte bizlere ziyaret geldiler” dedi.
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı’nın, İstanbul’da olduğunu hatırlatan Büyükkılıç, “Yönetimimize teşekkür ediyorum. Berna başkanımızın İstanbul’da olmasından kaynaklı olarak daha sonraki süreçte yine görüşürüz. Eminim ki hocamız Allah’ın izniyle başarıya endeksli bir çalışma yapan kişiliği var. Kayseri hep beraber sahiplenir. Yönetimimizle, oyuncularımızla, hocalarımızla pozitif paylaşım ve konuşmayla yol alırsak başarılmayacak hiçbir şey yok” cümleleriyle yeni teknik ekibe başarılar diledi. “Böyle bir belediye başkanımız olduğu için bizler de şanslıyız” Kayserispor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu da Başkan Büyükkılıç’a teşekkürlerini ileterek, şunları söyledi: “Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bizi hem çok güzel ağırladı, hem de çok güzel düşüncelerini bizimle paylaştı. Tabi ki bir kulüp için destek çok önemli, özellikle bu zamanda. Böyle bir belediye başkanımız olduğu için bizler de şanslıyız. İnşallah başkanımızın da söylediği gibi hep beraber olur, hepimiz işimizi ciddi bir şekilde yaparak Kayserispor’u çok daha iyi yerlere getirmeye çalışacağız. Burada herkesin desteğini bekliyoruz.”
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