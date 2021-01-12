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12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Kayserispor, Gaziantep maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Kayserispor, Gaziantep maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Antrenmandan görüntüler

Rektör 

-Teknik Direktör Dan Petrescu'dan görüntüler
-Futbolcuların koşusundan ve ısınma hareketlerinden görüntüler
-Berna Gözbaşı'dan görüntüler

- KAYSERİ

- Kayserispor, Süper Lig'in 19. haftasında karşılaşacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kayserispor, Süper Lig'in 19 haftasında deplasmanda karşılaşacağı Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Dan Petrescu yönetimindeki antrenmanda futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Teknik çalışma ile devam eden antrenmanda, futbolcuların neşeli olduğu gözlendi. Öte yandan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı da antrenmanı takip etti.
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