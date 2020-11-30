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30 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
KAYSERİ - Hes Kablo Kayserispor - Fatih Karagümrük maçının ardından

KAYSERİ - Hes Kablo Kayserispor - Fatih Karagümrük maçının ardından

- Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel'in açıklamaları - Hes Kablo Kayseri spor Teknik Direktörü Samet Aybaba'nın açıklamalarıMaçın ardından - Hes Kablo Kayseri spor Teknik Direktörü Samet Aybaba: - "Bir an önce daha iyi oynayıp, iyi düşünüp, son vuruşlarda daha etkili olup maç kazanmaya çalışacağız" - Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel: - "Buradan bir puanla değil galibiyetle ayrılmak istiyorduk ama bir puanla yetinmek zorunda kaldık"KAYSERİ (AA) - Süper Lig'in 10. haftasında ağırladığı Fatih Karagümrük ile 0 - 0 berabere kalan Hes Kablo Kayseri spor'un teknik direktörü Samet Aybaba, hafta boyunca çalıştıkları hücum varyasyonlarını sahada uyguladıklarını ama sonuca ulaşamadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aybaba, futbolun sonuç oyunu olduğunu belirterek "Bu maça çok iyi hazırlanmıştık. Oyuncular ile kenar varyasyonları çalıştık. Çoğunu da uygulamaya çalıştılar. Başarılı uyguladığımız pozisyonlar var. Ama futbol bu. Ne kadar iyi şeyler yapmaya çalışsanız da sonlandırma sorunu yaşarsanız sonuca gidemezsiniz." dedi.
Önümüzdeki süreçte daha iyi oynayıp güzel sonuçlar alacaklarını vurgulayan Aybaba, "Oyuncularımı kutluyorum, coşkulu oynamaya çalıştılar. Bir an önce daha iyi oynayıp, iyi düşünüp, son vuruşlarda daha etkili olup maç kazanmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı. - Atılay Canel: "Bir puanla yetinmek zorunda kaldıkFatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel ise Kayseri deplasmanına gelirken puan ya da puanlar almayı amaçladıklarını tüm planlarını bunun üzerine kurduklarını kaydetti.
İlk yarıda etkisiz bir oyun sergilediklerini dile getiren Canel, "ilk yarıda ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçişlerde zorlandık. İkinci yarı iş tersine döndü. Buradan bir puanla değil galibiyetle ayrılmak istiyorduk ama bir puanla yetinmek zorunda kaldık." diye konuştu.

Basın Toplantısı Teknik Direktör Toplantı Rektör 

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