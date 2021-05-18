Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Kayseri'de tarihi mekanlarda çekilen '19 Mayıs' temalı klipte sporcular rol aldı

Kayseri'de tarihi mekanlarda çekilen '19 Mayıs' temalı klipte sporcular rol aldı

Kayseri 'de tarihi mekanlarda çekilen "19 Mayıs" temalı klipte sporcular rol aldı - Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce hazırlanan "19 Mayıs" temalı klipten görüntüler Kayseri 'de tarihi mekanlarda çekilen "19 Mayıs" temalı klipte sporcular rol aldıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tarihi mekanlarda sporcuların rol aldığı klip hazırlandı. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce hazırlanan klipte, Kapuzbaşı Şelaleleri, Sultan Sazlığı Kuş Cenneti, Kültepe Kaniş Ören Yeri, Soğanlı Vadisi ve Kayseri Kalesi gibi kentin tarihi, turistik ve doğal güzelliklerinde, 12 branşta faaliyet gösteren sporcular kendi alanlarıyla ilgili sportif faaliyetler gerçekleştirdi."19 Mayıs" temalı klip, " Kayseri 'de her yerde spor" başlığıyla sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Sosyal Medya Tarihi Mekan 

İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Hayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren CapslerHayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement