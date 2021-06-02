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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
.KARABÜK - İşitme Engelliler Hentbol Kadınlar Türkiye Şampiyonası tamamlandı

.KARABÜK - İşitme Engelliler Hentbol Kadınlar Türkiye Şampiyonası tamamlandı

- Üçüncülük maçı - Final maçı - Şampiyon Ankara Sağırlar Gençlik Spor Kulübü'nün sevinç gösterileri - Madalya töreni - Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir röportajıİşitme Engelliler Hentbol Kadınlar Türkiye Şampiyonası tamamlandı - Karabük 'te düzenlenen organizasyonda Ankara Sağırlar Gençlik Spor Kulübü şampiyon olduKARABÜK (AA) - Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Karabük 'te düzenlenen 2020 - 2021 sezonu Hentbol Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nda Ankara Sağırlar Gençlik Spor Kulübü birinci oldu.Soğuksu Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya, Bursa, Denizli, Ankara, Eskişehir, Muğla, Tekirdağ, İzmir, Adana ve İstanbul'dan 9 takım katıldı.
Şampiyonanın son gününde oynanan final müsabakalarının ardından Ankara Sağırlar Gençlik Spor Kulübü birinci, Eskişehir İşitme Engelliler Spor Kulübü ikinci, Bursa Yıldırım İşitme Engelleriler Spor Kulübü ise üçüncü sırayı aldı.Dereceye giren sporculara madalya ile kupalarını federasyon başkanı Yakup Ümit Kihtir, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven verdi.Yakup Ümit Kihtir, gazetecilere yaptığı açıklamada, başarılı bir organizasyonu geride bıraktıklarını belirterek, "Çekişmeli maçlar oldu. Dereceye giren takımları tebrik ediyorum. İki yıldır pandemi nedeniyle düzenli antrenman yapamazken, bu kadar üst düzey oynamaları bizi sevindirdi. Milli takım için büyük bir hedefti." diye konuştu.
Coşkun Güven de turnuvaya ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Dera Federasyon Başkanı Şampiyon Irak 

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