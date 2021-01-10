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10 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Kanser hastası kadın sosyal medyadan sesini duyurdu, Hatayspor - Beşiktaş maçını izleyecek

Kanser hastası kadın sosyal medyadan sesini duyurdu, Hatayspor - Beşiktaş maçını izleyecek

kadının stada gelişi detay

Hastalık Sosyal Medya Twitter Akciğer Kanseri 

-kadının stada girişi detay
-Tulgay Fırıncıoğlulları röp
-kadının kapıya doğru gidişi detay
-kadının içeri girişi detay

( HATAY ) HATAY

- Hatay’da Süper Lig’in 18. Haftasında oynanacak olan Hatayspor-Beşiktaş maçına kanser hastası olan bir kadın, maça gelebilmek için twitterdan sesini duyurdu. Hatay Valisi Rahmi Doğan, kanser hastası kadını maça getirdi. Süper Lig’in 18. Haftasında Antakya Atatürk Stadı’nda oynanacak olan Hatayspor - Beşiktaş maçına gelmek isteyen kanser hastası Tulgay Fırıncıoğlulları sosyal medyadan sesini duyurmaya çalıştı. Arkadaşları da destek vererek sesini duyuran Fırıncıoğulları için Hatay Valisi Rahmi Doğan’ın talimatları ile özel olarak protokol tribününden maçı izlemek üzere yerini aldı. Maça oğlu ve kızı ile birlikte geldiğini ve çok mutlu olduğunu belirten Tulgay Fırıncıoğulları ‘bende hem Beşiktaş hem de Hatayspor taraftarıyım. Twitter’dan sesimi duyurmaya çalıştım ve arkadaşlarımda bana destek oldular. Valilikten izin alındı ve bende geldim. Taraftarları olduğum iki takımında maçını izlemeye geldim. Çok heyecanlıyım ve de çok mutluyum. Sayın Valimize, Beşiktaş ve Hatayspor camiasına teşekkür ederim. Oğlum ve kızım ile birlikte geldim. 9 yıldır kas, 4 yıldır da akciğer kanseri hastasıyım. İki ağır hastalıkla mücadele ediyorum ve bu şekilde çok mutlu oldum” dedi.
Fırıncıoğulları daha sonra stada geçerek, protokol tribününde yer aldı.
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