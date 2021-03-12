Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Kadir Has Stadı, Galatasaray maçına hazırlanıyor

Kadir Has Stadı, Galatasaray maçına hazırlanıyor

-Stadın dışından görüntüler

Doluluk Oranı 

--Statta yapılan çalışmalardan görüntüler
--Personellerin çalışması
--Serilen kumaştan görüntüler
--Fotosentezi sağlayan ışıklardan görüntüler
--Ali Yılmaz ile röportaj
--Diğer detaylar

- - Kadir Has Stadı Müdürü Ali Yılmaz:- “Stadımızda yüzde 95 çim doluluk oranı var ve alanda çim açıklığı yok” KAYSERİ

- Kadir Has Stadı’nda yarın oynanacak Kayserispor-Galatasaray maçı öncesinde hummalı bir çalışma yürütülüyor. Ekipler, hava alan kumaş ile zemindeki karları eritirken, fotosentezi artıran ışıklarla da çimi güçlendiriyor. Süper Lig’in 30. haftasında Kayserispor - Galatasaray maçına ev sahipliği yapacak olan 32 bin 864 seyirci kapasiteli Kadir Has Stadı’nda çalışmalar sürüyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ personelleri, stat zemininin kış şartlarından olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarını artırdı. Zemine serilen hava alan kumaş ile karlar eriten ekipler, fotosentezi artıran ışıklarla da çimleri güçlendiriyor. Kadir Has Stadı Müdürü Ali Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Zeminimiz maç oynamaya uygun durumda. Genel anlamda da baktığımızda ilk 5 stat içerisine giriyoruz. Yüzde 95 çim doluluk oranımız var. Çim alanımızda açıklığımız yok. Kök bölgemiz sağlam. Kış döneminde kullandığımız 2 çeşit örtümüz var. Naylon örtümüz ve ‘agril’ dediğimiz hava alan kumaş örtümüz var. Daha çok soğuğa karşı ve alttaki ısıyı daha da yükseltmek için kullandığımız bir örtüdür. Bu maçtan önce de agril örtümüzü serdik. Isıyı daha fazla artırarak karın erimesini sağlıyoruz. Stadımızın içerisinde kalan gölge alanlar var. Bu alanlarda güneş yeterli olmadığı için çimi güçlendirmek amacıyla ışıklar kullanıyoruz. Isıtma amaçlı değil, fotosentezi artıran bir çalışmamızdır” ifadelerini kullandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement