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08 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Kadınlar Hentbol Süper Ligi: Sivas Belediyespor: 23 - Yalıkavak Spor Kulübü: 34

Kadınlar Hentbol Süper Ligi: Sivas Belediyespor: 23 - Yalıkavak Spor Kulübü: 34

Sivas Belediyespor-Yalıkavak maç detay

-Maçtan genel detaylar

- SİVAS

- Kadınlar Hentbol Süper Ligi 7. hafta müsabakasında Sivas Belediyespor, Yalıkavak Spor Kulübü’nü konuk etti. Yalıkavak Spor Kulübü, mücadeleyi 34-23 kazandı. Taha Akgül Spor Salonu’ndaki karşılaşmaya iki takım da etkili başladı.
Daha sonra Yalıkavak rakibine karşı üstün oynadı ve soyunma odasına 19-11 önde girdi. İkinci yarıya da etkili başlayan Muğla temsilcisi maçı 11 sayı farkla 34-23 kazandı. Karşılaşmayı Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Genç ve yönetim kurulu üyeleri takip etti.
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