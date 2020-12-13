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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Kadınlar Hentbol Süper Ligi: Sivas Belediyespor: 21 - Yenimahalle Belediye: 38

Kadınlar Hentbol Süper Ligi: Sivas Belediyespor: 21 - Yenimahalle Belediye: 38

Sivas Belediyespor-Yenimahalle maç

-Maçtan detaylar

- SİVAS

- Kadınlar Hentbol Süper Lig 10. hafta müsabakasında Sivas Belediyespor, Yenimahalle Belediye Spor Kulübü’nü konuk etti. Ankara ekibi, mücadeleyi 38-21 kazandı. Taha Akgül Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya iki takımda etkili başladı.
Daha sonra Yenimahalle rakibine karşı üstün oynadı ve soyunma odasına 25-9 önde girdi. İkinci yarıya da etkili başlayan Ankara ekibi maçı 17 sayı farkla 38-21 kazandı. Karşılaşmayı Sivas Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri takip etti.
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