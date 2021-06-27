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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
İZMİR - Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca'nın milli takıma inancı tam

İZMİR - Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca'nın milli takıma inancı tam

- Pınar Karşıyakalı sporcuların antrenmanı (ARŞİV) - Pınar Karşıyaka Başantrenörü Sarıca'nın açıklamalarıPınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca'nın milli takıma inancı tam: - "Bizim çok değerli oyuncularımız, iyi bir kadromuz var. Takımımızın olimpiyatlara katılacağına inanıyorum" - "Lig anlamında bir parça düşen kalitemiz var. Biz oralara heyecan kattık"İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, Kanada'daki FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Basketbol Takımı'nın Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılacağına inandığını bildirdi.Sarıca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, A Milli Basketbol Takımı'nın başında olduğu dönemde de olimpiyatlarda yer almanın en büyük hayali olduğunu söyledi.

Geçen sezon olimpiyat elemelerinin ertelendiğini hatırlatan Sarıca, şöyle konuştu:"Bizim çok değerli oyuncularımız, iyi bir kadromuz var. Üç sene önce başlattığımız o gençleşen takımla beraber Dünya Şampiyonası oynama hakkı elde ettik. Bunun arkasından birtakım eklemeler yapıldı. Çok önemli oyuncularımız var. Bu sene de Türkiye Ligi'nde performans gösteren, süre alan oyuncular oldu. Takımımızın olimpiyatlara katılacağına inanıyorum."Sarıca, milli takımın genç kadrosunun ilerleyen dönemde çok daha büyük başarılara imza atabileceğini belirterek, "Milli takımımız olimpiyatlarda olacaktır." ifadesini kullandı.Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınının da etkisiyle ING Basketbol Süper Ligi'nde heyecanın biraz düştüğünü aktaran Sarıca, THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun bütçe anlamında ligdeki diğer takımlardan önde olduğunu kaydetti.
- "Lig anlamında bir parça düşen kalitemiz var"Diğer takımların bu bütçe seviyelerine ulaşamadığını belirten Sarıca, "Lig anlamında bir parça düşen kalitemiz var. Biz oralara heyecan kattık. Fenerbahçe Beko serimiz çok heyecanlı oldu. Diğer play - off maçları daha kısa sürdü. Buralarda biraz daha çekişmeye ihtiyacımız var. Ligin, iki takımın tekelinde kalmaması lazım." değerlendirmesinde bulundu.Sarıca, A Milli Takım'daki görevinden itibaren yabancı oyuncu sayısının azaltılması gerektiğini söylediğini kaydederek, şunları ifade etti:"Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes 10 - 11 yabancı oyuncuyla oynuyor. Avrupa Ligi zor bir mecra. Türkiye Ligi'ni düşündüğünüz zaman da buralarda kullanabilecekleri fazla sayıda oyuncu tutmak istiyorlar. Tüm takımlar Türkiye Ligi'nde şampiyonluğa oynayamıyor. Bazı Türk oyuncuların diğer takımlarda daha fazla oynamaları gerektiğine inanıyorum. Yönetimsel kararlara ihtiyaç var diye düşünüyorum. Bir dönem daha az yabancıyla oynayanlara federasyonun belli ödülleri vardı, belki tekrar böyle bir şey yapılabilir."

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