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26 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
İZMİR - Nazlı Savranbaşı, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya için hazır

İZMİR - Nazlı Savranbaşı, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya için hazır

- Milli cimnastikçi Nazlı Savranbaşı'nın antrenman yapması - Nazlı Savranbaşı ile röportajNazlı Savranbaşı, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya için hazır - Milli cimnastikçi:"Takım madalyası almak istiyoruz. Takım olarak bu hedefe kitlendik ve buna hazırız. Bireysel olarak da aletlerde özellikle asimetride final yapmak ve ardından madalya almak istiyorum"İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Mersin'de 17 - 20 Aralık'ta düzenlenecek 2020 Kadınlar Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek sporculardan Nazlı Savranbaşı, "Takım madalyası almak istiyoruz. Takım olarak bu hedefe kitlendik ve buna hazırız. Bireysel olarak da aletlerde özellikle asimetride final yapmak ve ardından madalya almak istiyorum." dedi.
Çalışmalarını İzmir 'de sürdüren 17 yaşındaki Nazlı Savranbaşı, büyükler kategorisinde yarışmaya başladığı geçen yıl 16 yaşında Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda gösterdiği performansla 2020 Tokyo Olimpiyatları için kota aldı.Olimpiyatların, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgını önlemleri çerçevesinde ertelenmesinin ardından çalışmalarına devam eden milli sporcu, 17 - 20 Aralık'taki Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. - Nazlı Savranbaşı: "Yarışmak için sabırsızlanıyoruz"Nazlı Savranbaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa şampiyonasında yarışacakları için çok heyecanlı olduklarını söyledi.

Kovid - 19 salgını önlemleri çerçevesinde tüm yarışmaların iptal edildiğini hatırlatan Nazlı, "Bu şampiyonanın yapılacak olması bile bizim için motivasyon oldu. Yaklaşık 2 - 3 aydır hazırlanıyoruz, kısa bir zaman kaldı. Yarışmak için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı. - "Madalya almak istiyorum"Nazlı Savranbaşı, şampiyonada ev sahibi olmanın gurur verici olduğunu belirterek, şöyle konuştu:"Kendi evimizde yarışacağız. Takım olarak iyi olduğumuzu düşünüyorum. Takım madalyası almak istiyoruz. Takım olarak bu hedefe kitlendik ve buna hazırız. Bireysel olarak da aletlerde özellikle asimetride final yapmak ve ardından madalya almak istiyorum. Bunun için konsantre bir şekilde hazırım hem mental hem fiziksel. Yarışmayı bekliyorum." İzmir 'deki depremden dolayı üzüldüklerini kaydeden Nazlı Savranbaşı, "Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlara başsağlığı diliyorum. Depremden sonra antrenmanlarımıza devam ettik." ifadelerini kullandı.

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