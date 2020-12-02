Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
İZMİR - Menemenspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı

İZMİR - Menemenspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı

- Menemenspor antrenmanından görüntüler - Menemenspor'un teknik direktörü Cenk Laleci'nin konuşmasıMenemenspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı - Teknik direktör Cenk Laleci:"Geçen seneden kalan oyuncularımız ve yetenekli gençlerimizle iyi bir takım olmaya çalışıyoruz"İZMİR (AA) - TFF 1. Lig'de 5 Aralık Cumartesi günü Royal Hastanesi Bandırmaspor'u konuk edecek Menemenspor'un teknik direktörü Cenk Laleci, "Geçen seneden kalan oyuncularımız ve yetenekli gençlerimizle iyi bir takım olmaya çalışıyoruz." dedi.
Laleci, Menemen İlçe Stadı'ndaki antrenmanın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün erteleme maçında Ankaraspor'u 2 - 1 yendiklerini hatırlattı. Maçın zor olacağını bildiklerini kaydeden Laleci, "Dirençli bir takımla oynadık. Ona rağmen birçok pozisyona girdik ama değerlendiremedik. Maçın sonlarına doğru olan penaltıyla 2 - 1 galip gelmesini bildik. Bu da bizi çok memnun etti." dedi.
Ligde 19 günde 5 maça çıkacaklarını aktaran Laleci, şöyle konuştu:"O yüzden futbolcularımıza böyle çok aşırı yüklenme tarzında antrenmanlar yerine taktik çalışmalarıyla devam edeceğiz. Kendi oyunumuzu oynamayı sürdüreceğiz. Çünkü artık oturmuş bir oyunumuz var. Oyuncularımız da bizim sistemimize iyi alıştılar. Geçen seneden kalan oyuncularımız ve yetenekli gençlerimizle iyi bir takım olmaya çalışıyoruz. Dünkü galibiyet için oyuncularımızı kutluyorum. Tekrar hepsine teşekkür ediyorum."

Bild Muhabir Teknik Direktör Rektör 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Hamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı AttıHamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı Attı
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı