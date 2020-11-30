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30 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
İZMİR - Menemenspor, Ankaraspor'la oynayacağı erteleme maçında çıkışını sürdürmek istiyor

İZMİR - Menemenspor, Ankaraspor'la oynayacağı erteleme maçında çıkışını sürdürmek istiyor



: - Oyuncuların antrenman yapması - Menemenspor teknik direktörü Cenk Laleci ile röportajİZMİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'un teknik direktörü Cenk Laleci, İzmir 'deki deprem nedeniyle 8. haftada ertelenen ve yarın oynanacak Ankaraspor maçında 3 puan hedeflediklerini belirtti.
Kesik Tesisleri'ndeki antrenmanın ardından AA muhabirine açıklama yapan Laleci, takımın hazırlıklarını tamamladığını ve karşılaşmayı beklediğini ifade etti.
Ümraniyespor deplasmanında çok önemli bir galibiyet aldıklarını, çıkışlarını Ankaraspor karşılaşmasında da sürdürmek istediklerini belirten Laleci, "Yarınki maç bizim için çok önemli. Son maçını deplasmanda kazanan bir Ankaraspor var. Takımımın oyunundan gayet memnunum. İyi çalıştık. Erteleme maçı olduğu için 2 günlük aramız vardı. Bunu iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. İnşallah yarın 3 puanı kazanıp, Royal Hastanesi Bandırmaspor maçına bunun moraliyle çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı. İzmir 'de meydana gelen deprem nedeniyle ertelenen TFF 1. Lig 8. hafta mücadelesinde Menemenspor ile Ankaraspor, yarın saat 13.30'da Menemen İlçe Stadı'nda karşılaşacak.

Deprem Muhabir Teknik Direktör Kışla Rektör 

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