Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
İZMİR - Antalyaspor-Beşiktaş maçının ardından - Mustafa Yılmaz

İZMİR - Antalyaspor-Beşiktaş maçının ardından - Mustafa Yılmaz

- Fraport TAV Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz'ın açıklamalarıAntalyaspor - Beşiktaş maçının ardından - Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz:"Ben Beşiktaş'ı hem şampiyonluğundan dolayı hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandıklarından dolayı tebrik ediyorum. TFF'ye de 'yazıklar olsun' diyorum"İZMİR (AA) - Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'a 2 - 0 mağlup olan Antalyaspor'un kulüp başkanı Mustafa Yılmaz, "Ben Beşiktaş'ı hem şampiyonluğundan dolayı hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandıklarından dolayı tebrik ediyorum. TFF'ye de 'yazıklar olsun' diyorum." dedi.
Yılmaz, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Maalesef Türkiye Futbol Federasyonunun bir büyük tiyatrosuna bir kez daha şahit olduk. Fazla konuşmak istemiyorum. Ben Beşiktaş'ı hem şampiyonluğundan dolayı hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandıklarından dolayı tebrik ediyorum. TFF'ye de 'yazıklar olsun' diyorum. Anadolu kulüplerini bu hale getirdiler. Maalesef İstanbul'un uşaklığını yapıyorlar." ifadelerini kullandı.Bir gazetecinin iki takımın taraftar sayısıyla ilgili bir sorusu üzerine Yılmaz, şöyle konuştu:"Taraftar sayısıyla ilgili zaten. 1'e 3. 300 taraftarım dışarıda alınmıyor, ben Nihat Başkana söylüyorum, 'Benim taraftarım dışarıda, her taraf Beşiktaşlı diyorum.' Sayı saymasını bilmiyor ama federasyon başkanı olmuş, yazıklar olsun."

Tarım Federasyon Başkanı Şampiyon Şahit Kulüp Başkanı 

İlgili Foto Galeriler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Murat Göğebakan Foto GaleriMurat Göğebakan Foto Galeri
Ankarada Şoke Eden GörüntülerAnkarada Şoke Eden Görüntüler
Fransa'da Şampiyon SharapovaFransa'da Şampiyon Sharapova
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement