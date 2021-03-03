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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ivko Ganchev: “3 puan değil, 6 puanlık maçtı”

Ivko Ganchev: “3 puan değil, 6 puanlık maçtı”

Ivko Ganchev'in konuşması

- KAYSERİ

Basın Toplantısı Toplantı 


- Kayserispor Yardımcı Antrenörü Ivko Ganvhev, “3 puan değil, 6 puanlık maçtı” dedi.
Hes Kablo Kayserispor, ligin 28. haftasında sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor’u 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Yardımcı Antrenörü Ivko Ganvhev, “Maçı kazandığımız için çok mutluyuz. Sadece ben değil, bütün hocalar da çok mutlu. Bu önemli galibiyet hem Kayserispor taraftarına hem de başkanımıza hediye ediyoruz. Bizim için de çok önemli bir maçtı. 3 puan değil, 6 puanlık bir maçtı. Bu maçı kazandığımız için çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.
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