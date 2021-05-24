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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Ümit Milli Futbol Takımı'nda Ukrayna maçı hazırlıkları

İSTANBUL - Ümit Milli Futbol Takımı'nda Ukrayna maçı hazırlıkları

- Antrenmandan görüntülerÜmit Milli Futbol Takımı'nda Ukrayna maçı hazırlıklarıİSTANBUL (AA) - Ümit Milli Futbol Takımı, Ukrayna ile yapacağı hazırlık maçının çalışmalarını sürdürdü.2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakalarına hazırlanan ay - yıldızlı ekip, 2 Haziran Çarşamba günü İstanbul 'da Ukrayna ile özel maçta karşı karşıya gelecek.Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kamp yapan milliler, Ukrayna maçının hazırlıklarına devam etti.Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı.
Top sürme ve kapmayla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde dar alanda taktik çalışmanın yapıldığı öğrenildi.Sakatlıkları bulunan Barış Alper Yılmaz, Efe Tatlı, Rahmi Anıl Başaran, Muhammed Egemen Pehlivan ve Seyfettin Anıl Yaşar, idmanda yer almadı.Ümit Milli Takım, Ukrayna maçının hazırlıklarına Riva'da gerçekleştireceği idmanlarla devam edecek.

Dera Yıldızlı Rektör Hazırlık Maçı 

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