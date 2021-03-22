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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Ümit Milli Futbol Takımı, Hırvatistan ve Sırbistan maçlarının hazırlıklarına başladı

İSTANBUL - Ümit Milli Futbol Takımı, Hırvatistan ve Sırbistan maçlarının hazırlıklarına başladı

- Antrenmandan detaylar - Ümit Milli Futbolcusu Doğucan Haspolat'nı açıklaması - Ümit Milli Futbolcusu Berke Özer'in açıklaması - Ümit Milli Futbolcusu Melih ibrahimoğlu'nun açıklaması - Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Tolunay Kafkas'ın açıklamasıİSTANBUL (AA) - Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 Avrupa Şampiyonası grup eleme müsabakaları öncesinde Hırvatistan ve Sırbistan ile oynayacağı özel maçların hazırlıklarına başladı.

Rektör 

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