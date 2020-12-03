İSTANBUL - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu 'Hoca bir takım sıkıntılar yaşayacak'
İSTANBUL - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu "Hoca bir takım sıkıntılar yaşayacak" - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun konuşmasıİSTANBUL - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, İstanbul ’da “Süper Lig’in En İyileri Ödül Töreni” programının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
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