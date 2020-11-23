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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Teknik direktör Okan Buruk: ''Önemli bir maç oynayacağız. Ülkemiz ve kulübümüz için kazanmamız gerekiyor''

İSTANBUL - Teknik direktör Okan Buruk: ''Önemli bir maç oynayacağız. Ülkemiz ve kulübümüz için kazanmamız gerekiyor''

- Takım otobüsünün gelişi - Futbolculardan detaylar - Teknik direktör Okan Buruk'un açıklamasıMedipol Başakşehir'in şampiyonlar ligi için İngiltere'ye gittiİSTANBUL (AA) - Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir, Manchester United deplasmanı için İngiltere'ye gitti.Yolculuk öncesi İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Okan Buruk önemli açıklamalarda bulundu.

İngiltere Teknik Direktör Şampiyon Rektör Basın Mensupları 

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