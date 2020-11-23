İSTANBUL - Teknik direktör Okan Buruk: ''Önemli bir maç oynayacağız. Ülkemiz ve kulübümüz için kazanmamız gerekiyor''
- Takım otobüsünün gelişi - Futbolculardan detaylar - Teknik direktör Okan Buruk'un açıklamasıMedipol Başakşehir'in şampiyonlar ligi için İngiltere'ye gittiİSTANBUL (AA) - Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir, Manchester United deplasmanı için İngiltere'ye gitti.Yolculuk öncesi İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Okan Buruk önemli açıklamalarda bulundu.
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