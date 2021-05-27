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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
İSTANBUL - Spor Toto 1. Lig play-off finalinin ardından - Mustafa Denizli

İSTANBUL - Spor Toto 1. Lig play-off finalinin ardından - Mustafa Denizli

- Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli'nin açıklamaları - Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli: - "Altay'da böyle bir gün yaşamak benim için çok değerli. Bütün gençliğimin geçtiği bu camiada yaşadıklarım çok farklı duygular hissettiriyor" - "Çok farklı bir çalışma dönemi geçirdim. Bu çalışma böyle sonlanır ve taçlanırsa ömrüme ömür katar, aksi takdirde ömrümden ömür yer hissi vardı. Şükürler olsun böyle bir final yaptık. Altay layık olduğu yere geldi"İSTANBUL (AA) - Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli, gençliğinin geçtiği camiada Süper Lig'e yükselmenin sevinci içinde olduğunu söyledi.

Tecrübeli teknik adam, Spor Toto 1. Lig play - off final maçında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Altınordu'yu 1 - 0 yenerek Süper Lig'e çıktıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu."Altay'da böyle bir gün yaşamak benim için çok değerli." diyen Mustafa Denizli, "Bütün gençliğimin geçtiği bu camiada yaşadıklarım çok farklı duygular hissettiriyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Başkan, yöneticiler, teknik ekibim ve futbolcular, geldiğim günden itibaren hep bu günü düşlediler, beklediler. Ben de bekledim. Kendi adıma çok zor şartlarda hazırlandığımız maç oldu. Müthiş bir soğuk algınlığı var. Maça 4 serum, 3 iğne ile çıktım. Çok ağır bir üşütme geçirdim. Buna rağmen ayakta kalmaya çalıştım ve kaldım." ifadelerini kullandı.Altınordu'nun da iyi bir mücadele sergilediğini aktaran Denizli, "Rakibimiz de aynı amaç peşinde mücadele etti. Neticede aynı şehrin iki ekibi bir final oynadı. Altınordu benim futbola başladığım yıllarda Süper Lig'in iyi takımlardan biriydi. Yıllar sonra onlarla teknik adam olarak finalde karşı karşıya gelmek ayrıca heyecan verici." diye konuştu.
- "Altay layık olduğu yere geldi"Mustafa Denizli, 18 yıl sonra Süper Lig'e dönen Altay'ın layık olduğu yere geldiğini söyledi.

Siyah - beyazlı takımın başarısının kendisi için çok önemli olduğunu aktaran Denizli, "Çok farklı bir çalışma dönemi geçirdim. Bu çalışma böyle sonlanır ve taçlanırsa ömrüme ömür katar, aksi takdirde ömrümden ömür yer hissi vardı. O kadar üzerinde durdum. Şükürler olsun böyle bir final yaptık. Altay layık olduğu yere geldi. Yıllar önce bıraktığımda Altay bugün geldiği yerdeydi. Döndüm yine aynı yerde. Bundan daha büyük bir mutluluk herhalde olmaz." şeklinde görüş belirtti.

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