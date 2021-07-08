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İSTANBUL - Kasapoğlu: 'Ülkemiz 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 18 branşta 108 sporcuyla temsil edilecek'
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8 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
İSTANBUL - Kasapoğlu: 'Ülkemiz 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 18 branşta 108 sporcuyla temsil edilecek'

İSTANBUL - Kasapoğlu: 'Ülkemiz 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 18 branşta 108 sporcuyla temsil edilecek'

İSTANBUL - Kasapoğlu: "Ülkemiz 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 18 branşta 108 sporcuyla temsil edilecek" - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamalarıİSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Ülkemiz 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 18 branşta 108 sporcuyla temsil edilecek." dedi.

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