İSTANBUL - Kasapoğlu: 'Ülkemiz 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 18 branşta 108 sporcuyla temsil edilecek'
İSTANBUL - Kasapoğlu: "Ülkemiz 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 18 branşta 108 sporcuyla temsil edilecek" - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamalarıİSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Ülkemiz 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 18 branşta 108 sporcuyla temsil edilecek." dedi.
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